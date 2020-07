Vasta fuga di gas da un serbatoio di Gpl

Vasta fuga di Gpl, nella tarda mattina di venerdì, da un serbatoio a servizio di un'abitazione di Rovasenda. Intorno alle ore 12 è stato necessario l'intervento di una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli per mettere in sicurezza la zona. All’arrivo, il personale ha verificato una vasta perdita da un serbatoio di Gpl interrato; il rapido intervento della squadra è valso a intercettare la fuga di gas e a mettere in sicurezza di tutta la zona interessata.