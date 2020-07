Fermata da una pattuglia della Polizia Stradale per un controllo, una donna di 27 anni, residente a Biandrate, è stata trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente, nascosto in auto.

La donna, al voltante di una vettura fermata in località Roccapietra di Varallo, è stata segnalata alla Prefettua di Novara, mentre la droga è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire dove e da chi sia stato acquistato lo stupefacente.