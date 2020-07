La Pastasciutta Antifascista di Anpi Vercelli

Torna la tradizionale Pastasciutta Antifascista di casa Cervi: domenica 26 luglio al Circolo ARCI Francesco Leone di Porta Torino a Vercelli a partire dalle 19.30 A.N.P.I. sezione città di Vercelli e ARCI Vercelli ripropongono, come in decine e decine di città in Italia, un momento di convivialità unico e suggestivo e con un pensiero speciale ad Olga De Bianchi ed a Mimma Annita Bonardo, staffetta e partigiana, morte recentemente.

La giornata ricorda un episodio particolare legato al 25 luglio 1943, giorno dell'arresto di Mussolini che, destituito dal Gran Consiglio, viene arrestato e con lui finisce il governo del Partito Fascista in Italia. La guerra continua al fianco dei tedeschi con Pietro Badoglio come nuovo capo del governo ma la gente, nonostante le molte rivolte di popolo, si sente sollevata e la famiglia Cervi decide di festeggiare nel modo più semplice e spontaneo. A tavola.

L'episodio della pastasciutta offerta a tutto il paese per festeggiare la caduta del Fascismo viene ricordata da Alcide Cervi nel libro di memorie "I miei sette figli" in una pagina semplice e toccante delle memorie del patriarca.

L'invito di Anpi è "che in ogni casa si cucini in questi giorni la pasta al burro e formaggio in memoria della caduta del fascismo e in onore e in ricordo dei fratelli Cervi di Campegine: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio, partigiani torturati e fucilati il 28 dicembre 1943".

Per consentire il rispetto delle norme anti COVID-19 è OBBLIGATORIA la prenotazione, da effettuarsi presso il Circolo, tramite facebook o al numero 3387666032: il costo della serata è 10 euro e comprende antipasti, pastasciutta, dolce e caffè.