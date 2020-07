Accordo tra Atena Trading e il consorzio San Giulio: sconti sulle tariffe di gas e luce

Nel pomeriggio del 21 luglio 2020 si è svolta in videoconferenza l’assemblea annuale del Consorzio “San Giulio”, la società per i servizi energetici di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, a cui aderiscono circa 130 aziende delle due province. Dopo il resoconto sulle principali attività svolte e l’approvazione all’unanimità del bilancio dell’anno 2019, il presidente, Marco Dalla Rosa, ha sottolineato, tra le nuove iniziative, l’accordo sottoscritto con Atena Trading, società del Gruppo Iren, che garantisce ottime tariffe di fornitura per energia elettrica e gas naturale alle utenze domestiche degli imprenditori consorziati e dei dipendenti delle loro aziende.

«Grazie all’accordo con Atena – ha spiegato Dalla Rosa – le tariffe saranno aggiornate trimestralmente per mantenere nel tempo la competitività dell’iniziativa, dando la possibilità di attivare singoli contratti a prezzo fisso della durata di 12 mesi. Riteniamo molto importante che questa iniziativa si sia potuta attivare con un operatore locale, che nella gara che ha portato alla scelta del grossista si è dimostrato particolarmente competitivo e attento alle esigenze del territorio».

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto – ha dichiarato Angelo Guidi, amministratore delegato di Atena Trading – che rappresenta per noi una grande opportunità di crescita commerciale. La collaborazione si inserisce appieno all’interno della strategia di sviluppo perseguita dall’azienda presso tutti i territori in cui le imprese consorziate operano».

Il consumo complessivo annuale di energia elettrica degli oltre 350 contatori industriali attualmente gestiti dal “San Giulio” è di circa 330 GWh, mentre le utenze per la fornitura di gas naturale sono circa 250, con un volume complessivo di quasi 53 milioni di metri cubi.