Tre spari e un dramma inspiegabile

Si dovranno attendere autopsie e accertamenti per capire cosa si avvenuto nella villetta di via BorgoVercelli 6, dove mercoledì mattina sono stati ritrovati i cadaveri del padrone di casa, Osvaldo Ferraris, 76 anni, e di Maria Vittoria Dematteo - Mariella, come molti la chiamavano - 73.

L'ipotesi seguita dagli inquirenti è di un omicidio-suicidio le cui motivazioni, al momento, sono inspiegabili. La porta di casa era chiusa e non presentava segni di effrazione, tanto che la figlia di Ferraris per entrare ha dovuto chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. I corpi erano riversi in camera da letto, dove erano stati sparati tre colpi di arma da fuoco dal revolver che Ferraris deteneva legalmente. Secondo i primi accertamenti, la morte dei due anziani risalirebbe a parecchie ore prima del ritrovamento dei cadaveri. Nella stanza non sarebbero stati rinvenuti né biglietti né altri indizi utili a spiegare la tragedia.

Carabinieri e Procura, che stanno svolgendo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Mariagiovanna Compare, attendono ora l'esito delle autopsie per avere la conferma sulla dinamica di quanto accaduto nella villetta dove Ferraris aveva anche la sede della sua attività di designer (che gli era valsa importanti riconoscimenti). Mariella Dematteo, insegnante di educazione fisica in pensione e da tempo compagna di vita di Ferraris, non risultava residente nella villetta ma a Vercelli e, in effetti, in paese pochi si ricordano di lei.