Dramma al Sant'Andrea il parto finisce in tragedia

Momenti di grande dolore, nella mattina di giovedì, all'ospedale Sant'Andrea dove, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, si è verificato un caso di emergenza ostetrica che ha causato la morte del nascituro e dove un momento di attesa felicità si è invece trasformato nella disperazione più nera.

Una evenienza che, sebbene riportata nella letteratura medica, nessuno mai mette veramente in conto e che, quando si verifica, rappresenta un enorme dramma per tutte le persone coinvolte.

"Come azienda rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia - si legge in una nota dell'Asl - Faremo ulteriori approfondimenti per analizzare la dinamica degli eventi e tutte le procedure adottate".

In ospedale, dove si sono anche vissuti momenti di grande tensione a seguito del dramma, è poi intervenuta anche una volante per raccogliere le informazioni sull'accaduto e aiutare tutti a mantenere la calma.