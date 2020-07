Cinque assoluzioni al processo sul "falso" riso bio

Si è chiuso con 5 assoluzioni con la formula più ampia - “perché il fatto non sussiste” - il processo che vedeva sul banco degli imputati i titolari di altrettante aziende risicole vercellesi chiamati a rispondere di frode o di tentata frode in commercio. L'accusa era aver coltivato e venduto come biologico riso prodotto con metodo convenzionale, ovvero con l'utilizzo di fitofarmaci. L'indagine, che aveva fatto molto scalpore nel mondo risicolo vercellese e non, era partita dopo una puntata del 2015 della trasmissione televisiva Report nella quale venivano denunciate pratiche non sempre limpide nella produzione di riso bio che, sul mercato, ha quotazioni fino a tre volte superiori rispetto a quello convenzionale. L'indagine, avviata dal sostituto procuratore Ezio Domenico Basso, aveva visto l'intervento di Arpa e Guardia di Finanza che, dopo aver selezionato un campione di aziende da esaminare, avevano effettuato sopralluoghi e controlli nelle risaie. Inizialmente, l'indagine aveva portato anche al sequestro di ingenti quantitativi di risone prodotto dalle aziende finite al centro dell'inchiesta.

Pochi mesi dopo, tuttavia, le aziende stesse avevano ottenuto il dissequestro del prodotto che, successivamente, era stato venduto alle industrie di trasformazione e commercializzato a pieno titolo come riso biologico.

I cinque imprenditori risicoli indagati erano comunque finiti a processo e, al termine di un dibattimento molto tecnico, in cui hanno avuto un ruolo fondamentale i periti e gli enti certificatori, l'accusa (nel frattempo passata al pm Davide Pretti) ha chiesto condanne variabili tra i due e i quattro mesi.

Opposta la decisione del giudice Cristina Barillari che, invece ha assolto tutti gli imputati, accogliendo le tesi difensive sostenute dai legali Andrea Corsaro e Aldo Casalini (per Euroagricola di Desana); Roberto Rossi e Chiara Roncarolo (per azienda Picco di Bianzè); Celestino Corica e Riccardo Tacca (per l'altro titolare dell'azienda Picco); Alberto Villarboito e Simone Giacosa (per Cascina Gardina di Bianzé); Andrea Corsaro e Camilla Cellerino (per Carpo Farm di Livorno Ferraris). Al di là del tema delle certificazioni – tutti i tecnici chiamati a deporre hanno dichiarato che, alla fine della produzione, il risone era risultato biologico –, i legali hanno fornito spiegazioni alternative, risultate evidentemente convincenti per la corte, sulla presenza di fitofarmaci nelle acque di risaia a suo tempo prelevate e analizzate da Arpa.