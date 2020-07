Prende forma il nuovo liceo scientifico

Da Saluggia a Borgosesia a Doccio: i cantieri della Provincia sono tutti attivi con grande soddisfazione delle amministrazioni coinvolte che, nell'operatività degli interventi, trovano anche un motivo di rilancio del territorio dopo i mesi difficili del lockdown.

In una nota stampa, il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, elogia, in particolare, l'attivismo della Provincia e del suo presidente, Eraldo Botta: «Da quando ha iniziato il suo mandato ha portato una vera e propria sferzata di energia su tutto il territorio provinciale – commenta Tiramani – mettendo in campo numerose iniziative che valorizzano la nostra Provincia, bella e varia, con esigenze diverse così come sono diverse le morfologie dei territori che la compongono. L’attenzione di Eraldo Botta è distribuita su tutte le aree, indistintamente, e su tutti i settori: il risultato, è sotto gli occhi di tutti».

Paolo Tiramani ha espresso il suo apprezzamento anche in un post sui suoi social, che ha subito ottenuto molto seguito: «Botta Presidente della Provincia è un vero e proprio investimento, per tutto il territorio – dice Tiramani – sta dimostrando una attenzione particolare soprattutto per tutte le opere ferme, da Saluggia a Borgosesia: cantieri dismessi sono stati riaperti, opere in stand-by hanno ripreso il loro cammino. Questo è un grande risultato, ottenuto in tempi brevi, con impegno e determinazione».

Ed è proprio nella città amministrata da Paolo Tiramani che è ripartito e finalmente si sta completando un cantiere fermo da troppo tempo: «Finalmente, dopo dieci anni – dice il sindaco – la nuova ala del Liceo Scientifico Ferrari sta prendendo forma: gli studenti avranno gli spazi adeguati e questa prestigiosa scuola potrà finalmente accogliere degnamente i suoi allievi, senza più costringerli a spostamenti di aula e anche di sede. Grazie dunque al presidente Eraldo Botta – conclude Tiramani – e buon lavoro: il suo rispetto del territorio, abbinato alla concretezza delle sue azioni, sono un grande esempio!».