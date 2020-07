Donna punta dai calabroni: "Non è l'Asl a gestire il 118"

"Il servizio di emergenza territoriale non fa capo all'Asl di Vercelli ma è gestito in piena autonomia dal 118". Arriva la nota dell'Asl in risposta alle richieste di chiarimenti sulla vienda della donna di Borgosesia punta dai calabroni e trovata in casa in shock anafilattico dai medici trasportati d'urgenza dalla Polizia locale, poiché non c'erano ambulanze disponibili.

leggi anche: SHOCK ANAFILATTICO E NESSUNA AMBULANZA DISPONIBILE

A seguito della vicenda sia il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che i consiglieri regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago avevano chiesto chiarimenti all'Azienda sanitaria locale, sottolineando la gravità dell'accduto.

leggi anche: STECCO E DAGO: "FATTO INAUDITO"

"In relazione all’articolo pubblicato sulla donna punta da più calabroni precisiamo per opportuna informazione che il servizio di soccorso emergenza urgenza territoriale è gestito - come previsto dal sistema regionale - dal 118 che ne ha piena competenza e non fa capo all’Asl di Vercelli", si legg nella nota aziendale.