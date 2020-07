Messa in ricordo di Eusebio Barbero, conosciutissimo e apprezzato usciere del Comune, morto il 24 marzo scorso a 64 anni.

Barbero, in pensione da poco più di un anno, si era ritirato nella Rsa Villa Serena di Moncalvo: all'epoca, in piena pandemia Covid, nessuno dei tanti amici e colleghi aveva potuto dargli l’addio al funerale. Cosicché i colleghi del Comune hanno deciso di ricordarlo con una messa che sarà celebrata domenica 26 luglio nella chiesa di San Cristoforo alle 10,30. Un’occasione per salutare con il ricordo e la preghiera il carissimo Eusebio.