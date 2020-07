Campagna Amica: torna il mercato dei prodotti a Km zero

Ripartirà sabato 25 luglio il Mercato di Campagna Amica di Vercelli, in piazza Cavour. Dalle 8 alle 13 i tanti che si erano affezionati ai cibi locali e di qualità potranno tornare ad acquistarli direttamente dalle mani dei produttori.

“Finalmente riparte il mercato che da anni, ogni secondo e quarto sabato di ogni mese, anima Piazza Cavour e dà la possibilità ai nostri produttori di portare in città ciò che viene coltivato nelle nostre campagne”, spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella.

“Un’occasione non solo per fare una spesa a km0 ma anche per aiutare gli agricoltori della zona che in questi mesi hanno lavorato tra mille difficoltà, attivato le consegne a domicilio, donato tanti prodotti alle famiglie bisognose. Il mercato era stato chiuso nel periodo di emergenza Covid e non si è potuto riaprire prima perché qualificato come manifestazione fieristica a carattere ricorsivo. Grazie all’impegno di Coldiretti i problemi burocratici sono stati superati, erano in tanti a chiederci quando sarebbe ricominciato e ora finalmente si potrà riprendere in tutta sicurezza”.