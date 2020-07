Villata: due cadaveri in una villetta. Ipotesi di omicidio - suicidio

I cadaveri di due persone anziane, un uomo e una donna, sono stati ritrovati in un appartamento all'interno di una villetta di tra Villata e Borgo Vercelli. Entrambi hanno ferite da colpi d'arma da fuoco e l'ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine è che si tratti di un omicidio - suicidio anche se la dinamica dell'accaduto è ancora tutta da chiarire. Sulla porta dell'abitazione, infatti, non sarebbero stati trovati segni di effrazione.

I due morti sono un uomo di 76 anni, Osvaldo Ferraris, residente nell'appartamento, e una donna di 73, che abita a Vercelli ma che a quanto pare conviveva con l'altra vittima. Nell'alloggio i carabinieri hanno trovato una pistola di proprietà dell'uomo e regolarmente denunciata.

Nella villetta ha sede la ditta Ferraris Design, rinomata azienda artigianale specializzata nella progettazione e produzione di posateria e altri oggetti che poi vengono prodotti in serie da aziende come Sambonet, Broggi 1818, Ashanti. Ferraris era molto conosciuto a Villata. Per la sua attività era stato insignito della Stella al Merito del lavoro e del Villatino d'oro.

Sul posto ci sono i carabinieri, magistrato e medico legale per gli accertamenti: secondo i primi riscontri sarebbe stata la figlia della donna a rinvenire i cadaveri nella mattina di mercoledì, in camera da letto.

Secondo alcune indiscrezioni, nella mattina di mercoledì sarebbero stati sentiti alcuni colpi - a posteriori riferibili a un'arma da fuoco - provenire dalla zona, mentre nessuno avrebbe sentito urla o altri rumori provenire dalla casa di una coppia descritta come tranquilla.

(notizia in aggiornamento)