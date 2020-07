Spacciavano ai rave party. Sorpresi e arrestati a causa di una lite tra fidanzati

Due persone sono state arrestate domenica notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Vercelli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani, residenti a Vercelli, sono stati colti in flagranza di reato durante un controllo effettuato dalla Squadra Volante in occasione di un intervento per lite in famiglia.

La vicenda trae origine dalla segnalazione giunta al 112, di urla provenienti da un’abitazione, a seguito della quale gli agenti, giunti sul posto indicato, hanno effettivamente appurato la presenza dei due giovani fidanzati e di un’anziana signora convivente, subito identificati e riportati alla calma. Immediatamente gli operatori si concentravano sulle dichiarazioni rilasciate dall’anziana signora che confermava l’avvenuto litigio tra i ragazzi e, considerato lo stato di agitazione della medesima, provvedevano a tutelarla richiedendo l’intervento del 118 per gli accertamenti del caso. Si proseguiva ad ascoltare la coppia di giovani ed entrambi riferivano che la discussione, degenerata in atti molesti nei confronti del fidanzato, da parte della ragazza, erano dovuti ad una perdita di controllo della stessa conseguente all’assunzione elevata di sostanza alcolica.

Senonché, mentre i poliziotti accompagnavano la ragazza verso l’uscita dell’abitazione, su esplicita richiesta dell’anziana signora, percepivano un forte odore di sostanza stupefacente provenire dallo zainetto della giovane.

Insospettiti chiedevano alla medesima di svuotarlo e già all’interno veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Si procedeva, pertanto, a perquisire i locali dell’appartamento e la cantina a seguito del quale controllo, venivano rinvenuti ulteriori 40 grammi fra chetamina, hashish, crack, ecstasy, tutti custoditi in involucri di cellophane ed un bilancino di precisione.

Idue, secondo quanto accertato dalla perquisizione avevano “preparato” la droga, pronta per essere venduta, molto probabilmente, ai frequentatori dei rave party organizzati nella zona. Per tale episodio i due sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti con il sequestro della droga e il materiale per pesare e confezionare. Nei confronti della coppia il Giudice ha disposto l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne.