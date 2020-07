Scontro tra due auto. Un ferito è gravissimo

Grave incidente, intorno alle 10:30 di mercoledì, tra Santhià e Carisio.

Per cause da accertare da parte dell’autorità competente un’audi A4 e un BMW 320 si sono scontrate: ad aver la peggio l’Audi che, dopo aver impattato con l’argine di un fosso, ha terminato la sua corsa dentro una risaia, imprigiona do all'interno il conducente.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: il personale si è occupato di estrarre, in collaborazione col 118, il conducente rimasto bloccato all’interno del veicolo.

Una volta estratto, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso in elicottero al Dea del CTO di Torino. Sul posto anche la polizia stradale.