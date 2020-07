Osvaldo e Mariella, la tragedia che ha sconvolto Villata

Due persone conosciute, tranquille e stimate nei ripettivi ambiti professionali. Anche per questo il dramma che si è consumato mercoledì mattina a Villata risulta ancora più sconvolgente e incomprensibile per il piccolo centro vercellese.

leggi anche: VILLATA: DUE CADAVERI IN UNA VILLETTA



https://www.infovercelli24.it/2020/07/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/villata-due-cadaveri-in-una-villetta-ipotesi-di-omicidio-suicidio.htmlLe vittime sono Osvaldo Ferraris, 76 anni, e Mariella Dematteo, insegnante di educazione fisica in pensione, 73 anni. Lui era un designer apprezzato e un creatore di modelli per ditte argentiere e di posateria. Un villatese doc, "Stella al merito del lavoro", conosciutissimo in paese dove, pochi anni fa aveva ricevuto il Villatino d'Oro.

La donna era invece di Vercelli: insegnvante in pensione, risultava residente in via Tasso, ma da tempo era legata a Ferraris, vedovo. Due persone tranquille e serene, una coppia affiatata, secondo chi li conosceva.

L'abitazione dove è avvenuta la tragedia è la villetta di Ferraris, al quale appartiene anche la pistola regolarmente denunciata che sarebbe l'arma del delitto. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica della tragedia: una nota della Procura parla di cadaveri "entrambi attinti da colpi di arma da fuoco": a ritrovare i due pensionati la figlia dell'uomo che, non ricevendo alcuna risposta al citofono e vedendo l'auto regolarmente parcheggiata, ha chiamato carabinieri e Vigili del Fuoco per accedere all'abitazione. In camera da letto la tragica scoperta.

Dopo gli accertamenti della scientifica, le salme dei due vercellesi sono state trasferite alle camere mortuarie dell'ospedale Sant'Andrea per gli ulteriori accertamenti medico legalli.