Malore in casa: intervento dei Vigili del Fuoco in via Maddalena

Soccorso in casa, nella serata di martedì, in un condominio di via Umberto Maddalena, in zona istituto Agrario, a pochi metri dalla sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Intorno alle 22.30 una squadra è intervenuta al civico 34 per un soccorso a persona in un alloggio ai piani alti del condominio. Un volte entrati nell'appartamento, i Vigili del Fuoco hanno trovato una signora svenuta nella propria abitazione. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha poi trasportato la donna all’ospedale sant’Andrea di Vercelli per le cure del caso.