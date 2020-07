Sostegno psicologico per bambini, adolescenti e famiglie

Il dopo emergenza sanitaria si presenta complicato sotto vari aspetti, non ultimo quello psicologico: per molti la vita è cambiata in modo sensibile, con effetti molto complessi soprattutto sui bambini e sugli adolescenti, con ovvi riflessi sulle famiglie.

«La difficoltà ad affrontare i cambiamenti che tutti abbiamo affrontato nel lockdown, con una quotidianità stravolta dai nuovi modelli di vita – spiega il sindaco Paolo Tiramani – ha creato un diffuso disagio emotivo, che si manifesta spesso con un’ansia costante e il bisogno di trovare conforto in figure professionali capaci di ristabilire equilibri e serenità. Per questo – aggiunge il sindaco - abbiamo deciso di finanziare un ambulatorio psicologico gratuito, a cui potranno far riferimento tutti i nostri cittadini che ne sentiranno il bisogno. Anche questo, fa parte delle misure che abbiamo preso e stiamo prendendo per non lasciare soli coloro che hanno subito le conseguenze più gravi di questa vicenda».

Il nuovo Ambulatorio Psicologico, gratuito, è attivo all’ospedale Santi Pietro e Paolo, è gestito dalla psicolofa Sara Ferraro ed è rivolto a bambini, adolescenti e famiglie: «Il progetto si propone di offrire uno spazio di accoglimento e ascolto – spiega Sara Ferraro - per cogliere i bisogni e le difficoltà emotive e relazionali di bambini, ragazzi e genitori durante e dopo l’emergenza Coronavirus. La chiusura delle scuole e le misure di contenimento messe in atto hanno determinato situazioni di disagio e fragilità emotiva, che in alcuni casi si sono aggiunte a problematiche e difficoltà già esistenti. Lo sportello - conclude la psicologa - si presenta dunque come momento dedicato di condivisione e rielaborazione dei propri vissuti, nell’ottica di un miglioramento del benessere personale e familiare».

L’accesso è gratuito con impegnativa del proprio medico curante.

Verrà garantita la priorità nell’accesso ai cittadini del Comune di Borgosesia.

Tutti coloro i quali lo desiderano potranno fare richiesta di un primo colloquio ai seguenti numeri: Ospedale di Borgosesia, 0163/426242 Orari: lunedì dalle 13 alle 14; giovedì dalle 11 alle 12.