La PFV ricomincia da Gabriele Bendazzi

La PFV comunica che il nuovo allenatore al quale sarà affidata la conduzione tecnica della formazione di serie C nella stagione sportiva 2020/2021 è il signor Gabriele Bendazzi, attualmente reduce da un anno sabbatico.

Il nuovo coach, classe 1984 ha un passato da giocatore nelle squadre giovanili e senior vercellesi; dal 2004 è Allenatore di Base ed attualmente ricopre la carica di Presidente CNA (Comitato Nazionale Allenatori) della provincia di Vercelli, e componente della Commissione Regionale CNA giovanile maschile.

Ha allenato principalmente squadre giovanili a Trino (3 anni) e nel capoluogo, nelle fila del Vercelli Basket prima e Vercelli Rices poi.

E’ notissimo in città per essere stato tra gli organizatori del “camp” “Time Out” per 15 anni.

E’ alla sua prima vera esperienza nel mondo femminile.

Con Gabriele Bendazzi è stato raggiunto l’accordo ieri.

Al nuovo allenatore sarà affidata la squadra dell’anno scorso, nella quale non ci sarà più Giulia De Ciccio e sono ancora incerte un paio di giocatrici che devono decidere dove frequentare l’università e, conseguentemente, verificare se il loro impegno scolastico sarà compatibile con gli allenamenti.

Alla squadra saranno aggregate alcune under 18, come già era stato concordato con il precedente allenatore, nell’ambito di un programma societario che tende all’integrazione fra le varie squadre del sodalizio.

Le Under 18 saranno affidate ad Adriana Coralluzzo, che lascerà così le “sue” giovanissime e dovrà strettamente interagire con il nuovo allenatore, guidando una squadra composta di atlete di varia provenienza ed ancora integrabile con altre, sia già tesserate PFV ma più giovani, sia provenienti da altre società, con varie formule.

Infine le Under 14 e le Under 13 saranno affidate all’esperienza del prof. Gianfranco Anastasio, importante punto di riferimento della società azzurra, in questa difficile fase di maturazione tecnica.

Al via anche la formazione Under 16 (o Under 15 se la FIP Regionale deciderà di allestire questo campionato) ancora ad Alice Castello, in collaborazione con U.B. Cigliano e G,S. Saluggia e magari con altri sodalizi che vorranno aderire a questa unione, affidata a coach Fabrizio Castelli.

Al di là dei programmi strettamente tecnici, la prossima stagione sarà comunque condizionata da una partenza molto “alla lunga”, voluta dalla Federazione dopo l’emergenza coronavirus, e dai problemi non lievi di disponibilità degli impianti sportivi vercellesi, dovuti ai lavori di ristrutturazione del “Palapiacco” nonché alle autorizzazioni all’utilizzo di quelli scolastici con stringenti misura di sicurezza.