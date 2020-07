Gilardino (su instagram): "Una stagione incredibile"

Il giorno dopo l’addio di Massimo Secondo.

Su instagram, l’allenatore della Pro Vercelli

Si chiude questa stagione e non posso che ringraziarvi.

Grazie ai miei ragazzi per esservi battuti sul campo e per aver onorato questi colori fino a che è stato possibile.

Grazie al mio staff, fisioterapisti, magazzinieri e tutte le persone che sono ogni giorno dietro le quinte per lo straordinario lavoro svolto.

GRAZIE a Massimo Secondo che negli ultimi dieci anni ha costruito una bellissima realtà, rendendo possibile tutto questo e grazie di avermi dato l’opportunità, insieme al Direttore Varini, di allenare questo gruppo fantastico.

È stata una stagione incredibile e una palestra importante per la mia crescita professionale.

Non so cosa mi riserverà il futuro, ma ci tengo a fare un grande in bocca al lupo alla Pro e a tutti i suoi tifosi! #ForzaPro!

Alberto Gilardino

Su facebook, il fotografo della società.

Con lei, Pres, ho fotografo 4 stagioni in B e 2 in C. Se i numeri non mentono mai, difficilmente in questo caso sanno raccontare ma sopratutto contenere tutte quelle emozioni vissute a bordo campo e non, privilegio che lei mi ha concesso quando ero poco più che uno sbarbatello che tremava al pensiero di essere fotografo di una Società che aveva un passato così immenso e che lei ha reso nuovamente gloriosa e motivo di vanto per una città intera.

Grazie Pres, sarà strano non vederla in campo durante il riscaldamento pre partita.

Ivan Benedetto