Schianto al Brianco: non ce l'ha fatta il giovane ferito. E' morto a 25 anni

Si aggrava ulteriormente il bilancio del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì al Brianco.

Purtroppo anche l'altro ferito non ce l'ha fatta. E' morto a causa dei tremendi traumi riportati nell'impatto Jack Botsio, il giovane trasportato d'urgenza a Torino con l'elisoccorso. Botsio viaggiava con l'altra vittima, Nicoletta Conte di 59 anni, residente a Cavaglià e morta sul colpo. Il giovane, che viveva a Biella, era il nipote adottivo della Conte: erano entrambi originari di Salussola e Jack, da piccolo, andava a scuola in paese. Una tragedia nella tragedia anche in riferimento alle morti dei genitori e dei nonni del giovane avvenute sempre per un incidente stradale.

Nella seconda auto coinvolta, una Fiat 500 L, viaggiava una 57enne di Salussola rimasta ferita in maniera grave e trasportata all'ospedale di Ponderano.