Nove anni fa la morte di Amy Winehouse

Nel luglio del 2011, precisamente il 23, Amy Winehouse, stella nascente del canto soul e jazz, viene improvvisamente a mancare.

Con la sua morte si allungò la lista degli artisti vittime della "maledizione del Club 27 anni", artisti rock morti giovanissimi tra cui si annoverano Brian Jones (The Rolling Stones), Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors) e Kurt Cobain (Nirvana).

L'autopsia non chairì le cause della morte.

Il cantante Tony Bennet, con il quale Amy ha duettato in qualche occasione, disse: "Era in difficoltà in quel momento perché aveva un paio di impegni, è lei non riusciva a tenere il passo... è stata una cosa triste, perché lei era l'unica cantante che cantava davvero... era davvero una grande cantante jazz, una cantante jazz vera".