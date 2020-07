Lg Trino: novità per il settore giovanile

La società LG Trino comunica che sono riaperte le iscrizioni al Settore Giovanile Scolastico biancoazzurro.

In questa nuova stagione calcistica il Settore Giovanile trinese si scinde in due unità: da una parte l’Attività Agonistica diretta da Vincenzo Altomonte, mentre l’Attività di Base e la Scuola Calcio saranno gestite da Carlo Forza: gli Open Day 2020 per l’Attività di Base si terranno dal 24 agosto al 3 settembre, nei campi di via Adamello, per le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, aperti a tutti i ragazzi nati tra il 2008 e il 2015.

Gli incontri saranno presenziati dal nuovo responsabile per l’Attività di Base, Carlo Forza, e dagli allenatori Fabrizio Guaschino, Emiliano Carena, Gabriele Primizio, Giuseppe Conigliaro.

Per informazioni e dettagli: segreteria LG TRINO: 0161-804442 (dalle 17.30 alle 19)



La segreteria di via Adamello resterà aperta per raccogliere le iscrizioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30.

La quota di iscrizione per l’Attività di Base (sino agli Esordienti) è di 200 euro, per l’Agonistica 250 euro.