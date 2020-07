Cordar Valsesia: contributi sulle bollette idriche

Iniziativa solidale di ATO2 per sostenere le aziende in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria: si tratta di un piano per il territorio, attraverso il quale l’ATO2 (Ambito Territoriale Ottimale, organismo pubblico che offre il servizio idrico integrato) ha deciso di destinare una parte del proprio bilancio per sostenere l’economia del territorio: «ATO2, di cui faccio parte in rappresentanza dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia – spiega l’Assessore Roberto Carelli – concederà un contributo di 100 euro una tantum, a tutte le attività produttive più colpite dalla crisi economico-finanziaria legata al Covid-19. Considerando l’intero territorio di competenza di ATO2, saranno 5mila le utenze che beneficeranno di questa iniziativa, tra le quali numerose sono quelle che si trovano in provincia di Vercelli e in Valsesia».

Alle aziende che ne faranno richiesta con apposito modulo, il contributo di 100 euro verrà concesso attraverso il Gestore del servizio idrico del Comune di residenza.

La domanda di erogazione del contributo può essere inoltrata se si è in presenza di requisiti specifici: «E’ stato stilato un elenco delle ditte che possono accedere al contributo, richiedendolo esclusivamente via p.e.c. al Gestore di competenza, nel nostro caso il Cordar oppure S.i.i., dal 20 luglio al 20 settembre – spiega Carelli – devono essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio di Biella-Vercelli e avere sede legale in uno dei Comuni di ATO2. Inoltre la loro attività di impresa deve rientrare in uno dei codici ATECO previsti dal Patto di Solidarietà e, per poter avere il contributo – aggiunge Carelli – è fondamentale che abbiano sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19».

Roberto Carelli, che in Unione Montana è titolare degli Assessorati all’Ambiente e Protezione Civile, oltre che Rifiuti, Sport e Turismo, sottolinea l’importanza del supporto che ATO2 ha offerto nel tempo e continua ad offrire al territorio valsesiano: «Grazie ad una legge specifica, la nostra Regione è l’unica in Italia in cui una percentuale degli introiti di tutti i gestori del servizio idrico dev’essere destinata alla montagna – spiega l’Assessore – una normativa che ha consentito a molti piccoli Comuni, che dispongono di fondi estremamente limitati, di effettuare importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio. Oltre a ciò – aggiunge Carelli – ATO2 mette a disposizione di ciascun territorio una cifra da utilizzare come fondo di solidarietà: una mano tesa verso le fasce sociali più deboli».