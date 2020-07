Fermato dai carabinieri per un controllo, rifiuta di sottoporsi all'alcoltest e così rimedia una denuncia. I carabinieri della Stazione di Ozzano Monferrato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 46enne residente a Pezzana, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, alla guida di una Dune Buggy, in evidente stato di alterazione psico-fisica si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico: oltre alla denuncia, è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sequestrato.