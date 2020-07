Piazza Galilei, svuotate le fognature: erano intasate da ogni genere di oggetto

Intervento di pulizia e sanificazione, nella giornata di lunedì, all'interno del cortile delle case Atc al civico 5 di via Galilei dove, da giorni, la fossa settica completamente intasata aveva creato un lago di liquami maleodoranti.

L'operazione ha richiesto un lavoro piuttosto complesso perché all'interno della rete era stato scaricato davvero di tutto, tanto che la pompa centrifuga si è anche bloccata ed è stato necessario procedere con la pompa manuale per vuotare le fosse. Al termine dell'intervento, è stato poi possibile ripulire tutta la rete fognaria della zona.

Ora la situazione è tornata alla normalità anche se, per mantenere in funzione il sistema di scarico è fondamentale la collaborazione degli inquilini nell'evitare di gettare oggetti che possano intasare lo scarico.

"Abbiamo risolto il problema - commenta in un post l'assessore Patrizia Evangelisti che ha anche la delega alle abitazioni Atc -: negli scarichi c'era di tutto e chiaramente si sono intasati. Purtroppo, ancora una volta, il comportamento scorretto di chi non tiene in alcun conto il bene pubblico ha creato disagi a tutti, anche alle persone che si comportano correttamente".