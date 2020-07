Hockey femminile: Olmo presidente onorario di Asd Pro Vercelli-Trino

Asd Pro Vercelli-Trino Hockey femminile, in segno di gratitudine per le opere di bene svolte dall'inizio della pandemia del Covid-19, con orgoglio ha conferito la presidenza onoraria del Club al Cavaliere al merito della Repubblica italiana Carlo Olmo. "Ringraziamo l'avvocato Olmo per averci fatto l'onore di accettare tale onorificenza", si legge in una nota dell'Asd Pro Vercelli Trino Hockey femminile.