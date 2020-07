Auto ribaltata fuori strada, due feriti

Incidente con due feriti, poco dopo le 10, a Varallo, in località Morondo.

Per cause da accertare, una vettura sulla quale viaggiavano due persone anziane, è finita fuori strada in corrispondenza di un tornante.

Dopo aver urtato il cordolo, il mezzo è uscito di strada, ribaltandosi su un lato e intrappolando all'interno gli occupanti.

Per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia che si è occupata dell'estrazione delle 2 persone anziane poi affidate alle cure del personale del 118 che, dopo averle stabilizzate, le ha portate in ospedale. Sul posto i carabinieri di Borgosesia per chiarire la dinamica del sinistro.