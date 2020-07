Il "Grazie" di Vercelli ai protagonisti della lotta al Covid-19

Lo spettacolo musicale, le testimonianze, il ringraziamento e la speranza che ciò che è accaduto nei mesi scorsi non si ripeta mai più. Tutti esauriti, sabato sera, gli 800 posti creati nell'area dell'antico ospedale per l'appuntamento con "Bentornata Vercelli", serata di spettacolo e ringraziamento a quanti sono stati in prima linea durante l'emergenza Covid.

Con la Camerata Ducale a fare da collegamento tra i vari momenti, la serata voluta dall'amministrazione comunale ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutto il mondo della sanità e dell'assistenza e di tutti coloro che, a vario titolo, hanno offerto il loro aiuto per superare l'emergenza: da Carlo Olmo (che dopo un incontro chiarificatore ha deciso di partecipare alla serata), ai militari della Scalise, ai volontari della Croce Rossa, per arrivare alle Fondazioni che hanno sostenuto il Patto per la Ripresa.

Un'occasione voluta dall'amministrazione comunale per dire "grazie" e per segnare il momento in cui Vercelli si rimette in cammino per ritornare alla normalità. In chiusura due sorprese: l'annuncio che l'amministrazione conferirà la cittadinanza onoraria al primario di Malattie Infettive, Silvio Borrè, e un suggestivo spettacolo di luci laser per il finale della serata.