Indagine sulla Punto Service: dieci rinvii a giudizio per i bandi pilotati

Rinvio a giudizio per la Punto Service, il presidente Massimo Secondo e altre 9 persone coinvolte, a vario titolo, nel filone vercellese - alessandrino dell'inchiesta sugli appalti per la gestione delle case di riposo. Appalti che, secondo le accuse mosse nell'autunno del 2018 dalla Procura della Repubblica di Vercelli, sarebbero stati pilotati.

Al termine dell'udienza preliminare, il giudice Claudio Passerini ha accolto le richieste dell'accusa, rinviando fissando la prima udienza per il prossimo novembre, così come ha accolto le tre richieste di patteggiamento in continuazione avanzate da Davide Sandalo (ex presidente del Consiglio comunale di Casale), Ubaldo Omodeo Zorini ed Enrico Drutto: l'inchiesta sulle case di riposo era infatti nata come una costola di un'altra indagine sugli appalti nei servizi scolastici, che, nel 2015, aveva scosso la politica casalese.

L'inchiesta sugli appalti per la gestione delle case di riposo è durata oltre due anni: sotto la lente della Procura erano finiti 14 appalti tra cui quello della casa di riposo Borsalino di Alessandria, oggetto del processo vercellese. L'inchiesta di era poi spezzattata in vari filoni rinviati per competenza territoriale ad altre procure di Piemonte e Liguria. Secondo l’accusa i bandi sarebbero stati costruiti su misura per far vincere la cooperativa vercellese.

Accuse dalle quali dovranno difendersi, oltre al presidente Secondo, anche altri funzionari e dirigenti della cooperativa: dall'allora amministratore delegato, alle sue più strette collaboratrici, per arrivare al presidente del consiglio di amministrazione e direttore dell’Ipab Borsalino di Alessandria, al presidente della commissione di gara e a pubblici ufficiali coinvolti a vario titolo. Per Secondo l'accusa è corruzione, mentre gli altri imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di turbativa d’asta, corruzione, istigazione alla corruzione. Asl di Alessandria e l’Ipab Borsalino si sono costituite parte civile.