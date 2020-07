Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: nuove erogazioni a Borgosesia

Nuova tranche di buoni spesa erogati dal Comune di Borgosesia a favore dei cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus. «Come abbiamo fatto a maggio, anche ora ci attiviamo per supportare le famiglie che stanno affrontando situazioni di grave disagio – dice il sindaco, Paolo Tiramani – in particolare coloro che hanno perso il lavoro e dunque non dispongono più dei mezzi economici per il sostentamento. Per accedere ai buoni, occorre compilare un modulo: ho dato disposizioni agli uffici comunali di offrire la massima disponibilità per aiutare le famiglie nella presentazione della domanda – Paolo Tiramani – e voglio che i nostri concittadini che stanno affrontando questa battaglia sappiano che siamo loro concretamente vicini».

I requisiti per accedere ai buoni sono: riduzione delle entrate del nucleo famigliare in seguito all’emergenza corona virus; somma saldo estratti conto di tutta la famiglia al 17 luglio inferiore o uguale a 5.000 euro.

Sono inoltre stati stabili tetti relativi alle entrate del mese di maggio (da calcolare per tutta la famiglia). Possono accedere al bonus famiglie nelle quali le entrate di maggio siano inferiori a 600 euro (per una persona), 900 euro (2 persone); 1.200 euro (3 persone); 1.500 euro (4 persone) e 1.800 euro (per famiglie composte da 5 o più persone).



Le domande vanno presentate entro venerdì 24 luglio attraverso il modulo disponibile su sito del COmune da scaricare, compilare e inviare via e.mail all’indirizzo covid19.borgosesia@ruparpiemonte.it. Oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune (lun-ven. 9-12,30).

Chi avesse difficoltà a compilare la domanda, può chiamare il 335.1095993

Alla domanda va allegata la ista movimenti e saldo al 17 luglio 2020 di ogni conto corrente/deposito, intestato a componenti del nucleo familiare.