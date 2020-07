Covid, a maggio la carica mortale si è fermata

Nel mese di maggio si è esaurito il drammatico “eccesso di mortalità” osservato, con riferimento alla mortalità totale, nei mesi di marzo e aprile 2020 a seguito della diffusione dell’epidemia Covid-19. Non solo: a maggio i decessi totali in Piemonte sono stati inferiori alla media dei 5 anni passati: la contrazione è del 2%, in linea con quella che si osserva in Italia (-2,2%).

A rilevarlo è il terzo rapporto Istat e Istituto superiore di sanità sull’impatto dell’epidemia sulla mortalità della popolazione. Quel rapporto che, tanto per intendersi, nel mese di marzo aveva rilevato un picco di oltre il 500% di morti in più nella provincia di Bergamo e di oltre il 90% in più nel vercellese.

"Come già nei precedenti due Rapporti - si legge in questa terza edizione dello studio - l’eccesso di mortalità è stato stimato confrontando, a parità di periodo, i dati del 2020 con la media dei decessi del quinquennio precedente (2015-2019). In tal modo si assume implicitamente che la diffusione dell’epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili alla sorveglianza Covid-19, ovvero al numero di casi positivi deceduti".