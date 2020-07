Bollette idriche da migliaia di euro: protestano i trinesi

E' bastato un post – una domanda molto semplice: “Siete tutti contenti della bolletta dell'acqua?” - per scatenare centinaia di commenti e segnalazioni: sono numerosi i trinesi che, in questi giorni, stanno ricevendo bollette “anomale” relative al servizio idrico. Botte da centinaia, se non migliaia, di euro: “630 di cui 480 di acquedotto”, segnala un trinese, postando anche la bolletta trovata nella buca. Ma il suo non è un caso unico, né raro: un'altra trinese segnala 650 euro di bolletta idrica; un'altra residente segnala 716,50 euro (“abbiamo già appuntamento all'Unione Consumatori!!” precisa la contribuente); qualcun altro ha già ricevuto, nei mesi scorsi, bollette da 900 o mille euro.

C'è poi il caso di un trinese che, tra conguaglio e saldo, supera i mille euro mentre rappresenta un vero e proprio record la bolletta di 2.487 euro più 911 di conguaglio (quindi in tutto quasi 3.400 euro) ricevuta da un residente che, dopo essere andato in Asm a chiedere un controllo, lamenta anche il fatto di essersi sentito rispondere che “se il contatore non fosse stato rotto mi avrebbero aggiunto altri soldi per l'intervento!!”.

L'amministrazione comunale, che a sua volta ha registrato qualche anomalia nelle fatturazioni, si è attivata mettendo a disposizione un numero per raccogliere segnalazioni da girare ad Asm. Ma intanto chi ha le bollette domiciliate in banca si è visto prelevare il denaro dal conto corrente e, nella situazione attuale, certe bollette assolutamente fuori dalla norma rischiano anche di creare qualche problema di liquidità.

Inoltre i trinesi vorrebbero capire il motivo di quest'improvvisa impennata nei costi dell'acqua: anche chi ha ricevuto bollette inferiori ai 100 euro, infatti, non ha potuto far a meno di notare che l'importo in fattura era di fatto raddoppiato o triplicato rispetto al passato: dai 30-35 euro soliti ai 70-90 richiesti in quest'occasione. C'è poi il paradosso segnalato da una contribuente: zero euro la bolletta idrica di casa e 150 quella del centro estetico rimasto chiuso durante il lockdown. Insomma: la sensazione è che qualcosa, nelle letture o nelle fatturazioni, non sia andato per il verso giusto. Ora il Comune raccoglierà le segnalazioni per interpellare direttamente Asm, nella speranza di far chiarezza sull'accaduto.