Un fine settimana a tutta musica: Camerata Ducale, Maratona Rock, Aida Cooper

Fine settimana nel segno della musica, della voglia di ripartire e della gratitudine per quanti si sono prodigati in questi mesi di emergenza.

Sabato e domenica Vercelli si ritrova in due luoghi simbolo della vita quotidiana e degli appuntamenti culturali per riprendere quella normalità interrotta a fine febbraio dallo scoppio dell'emergenza Covid. A organizzare gli appuntamenti il Comune, con l'appoggio di sostenitori pubblici e privati.

Sabato 18 luglio alle ore 21.15, nell'area del Vecchio Ospedale, è in programma la volta di “Bentornata Vercelli”, l'evento con cui l'Amministrazione Comunale vuole accogliere tutti coloro che si sono impegnati per superare l’emergenza Covid-19. Ricordare e ringraziare sono i temi della serata, durante la quale sarà possibile ascoltare la musica della Camerata Ducale, con Guido e Giulia Rimonda violini solisti. In programma musiche di Bach, Charpentier, Boccherini, Haendel e un

doveroso quanto sentito omaggio al maestro Ennio Morricone. E, tra una composizione e l'altra, il pubblico assisterà, con introduzione del sindaco Andrea Corsaro e conduzione di Raffaella Lanza, a una serie di interventi dei protagonisti della lotta contro il virus, dai medici agli infermieri, dai donatori fino alla testimonianza dell'impegno delle Fondazioni bancarie, il tutto concluso da un saluto del Prefetto e del Vescovo monsignor Marco Arnolfo. Spazio anche alla proiezione del video di Matteo Bellizzi “Vercelli in lockdown” e chiusura con uno spettacolo laser che saluterà gli ospiti con un grande sorriso di speranza.

Sarà possibile partecipare all’evento gratuito prenotando obbligatoriamente all’indirizzo di posta elettronica eventi@comune.vercelli.it indicando il nominativo di chi prenota e il numero di persone.



Domenica 19 luglio a partire dalle 16.30 sarà piazza Cavour a ospitare la nuova edizione della "Maratona Rock", intitolata alla memoria del Maestro Ennio Morricone.

L’evento coinvolge 14 gruppi musicali, che si esibiranno per venti minuti ciascuno sul palco allestito in piazza. Come nella tradizione della Maratona Rock chiude la serata con alcuni brani musicali un’ospite: la guest star 2020 sarà la regina del blues Aida Cooper, che si esibirà intorno alle ore 22.

“Pur con tutte le attenzioni del caso, e secondo le linee guida tracciate in questa fase per la ripresa degli spettacoli dal vivo – dice il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro – con questo evento che vede la partecipazione di numerose band musicali si vuole dare spazio ai giovani per consentire loro di riprendersi, in sicurezza, uno spazio di condivisione come solo la musica sa fare”.

La copertina della rassegna di quest’anno è costituita da una bellissima illustrazione che Francesco Leale aveva ideato per la terza edizione.

“Si tratta – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo – del format ideato a Vercelli negli anni ’90 da Tony Bisceglia. L’evento si pone in collegamento con la Festa della Musica, annullata quest’anno nella sua edizione ordinaria del 21 giugno. I gruppi che hanno manifestato interesse a partecipare sono presentati in un’apposita sezione dedicata alla Maratona Rock del sito Vercelligiovani, in modo da promuovere la band musicale anche per altri eventi”.

Sul palco saliranno: Swag Acoustic Duo, Les 2 Clochardes, Nosylla, Jambon De Papillon, Do di Plettro, For You Roc Band, Fratelli Diesis, Reborn, Radio, Blind Audition, Una Voce, Gabriel Delta, Paolo Baltaro, Daniele Mignone, Tin Blues Band, Gara & Band.

Nel corso della giornata i negozi che lo desiderano possono tenere aperto.

“Come nella tradizione della Maratona Rock – dice l’assessore allo Sport, eventi emanifestazioni, Mimmo Sabatino – chiude la serata con alcuni brani musicali un’ospite: la guest star 2020 sarà la regina del bluesAida Cooper, che si esibirà intorno alle 22".