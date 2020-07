Santhià, vetro rotto da 6 mesi. L'ingresso alla stazione resta vietato

A raccogliere le loro segnalazioni è, in questi giorni, il sindaco Angelo Cappuccio che precisa come "La sostituzione della vetrata non è di competenza del Comune di Santhià, ma della Ferrovia - RFI. Però ci dispiace per il disagio che tale crea ai pendolari e poi, parliamoci chiaro, non è esattamente un bel biglietto da visita per la città. Tra l’altro - aggiunge il sindaco - abbiamo utilizzato il periodo di lockdown anche per sistemare il piazzale e presto altri lavori di riqualificazione verranno realizzati, quindi davvero sarebbe opportuno che RFI sistemasse l'ingresso".