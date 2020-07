Smettere di fumare è più facile con le sigarette elettroniche di Vaporoso.it

Nel 2017 sono stati 3,3 milioni i morti per tabacco ed entro il 2030 rischiano di arrivare a 8 milioni l’anno. Ma nonostante i dati allarmanti, diffusi dall’OMS, pochi fumatori abbandonano il vizio. Complici i metodi inefficaci: manuali, cerotti e compresse di nicotina si dimostrano fallimentari nella maggior parte dei casi. Fa eccezione solo la sigaretta elettronica: tanti sono riusciti a smettere sostituendo il fumo con lo svapo. Pratica che riduce i rischi per la salute, perché al posto del tabacco ci sono aromi e liquido base sigaretta elettronica .

A condizione però che si tratti di aromi concentrati e liquido base sigaretta elettronica conformi alla normativa europea TPD. Dove acquistarli? Su Vaporoso.it, il sito italiano dedicato al mondo dello svapo che ha ottenuto dai Monopoli di Stato l’autorizzazione alla vendita online dei liquidi per sigarette elettroniche.

Su Vaporoso.it oltre 6.500 prodotti per e-cig: dalla base sigaretta elettronica ai caricabatterie

Punto di riferimento per migliaia di vaper, Vaporoso.it propone un catalogo con oltre 6.500 prodotti. L’offerta è ampia e articolata, per rispondere al meglio alle esigenze di ogni cliente. Ne fanno parte sigarette elettroniche, liquidi e basi, atomizzatori, batterie e accessori.

Alla base della proposta ci sono qualità e affidabilità. Scorrendo gli scaffali virtuali dello shop si trovano infatti i migliori marchi del settore, tra cui Aspire, Vaporesso, GeekVape, Voopoo, Dea, Tnt Vape, La Tabaccheria e FlavourArt.

Tanti gli articoli in promozione presentati nella pagina “SottoCosto”, con sconti anche oltre il 50%. E per accrescere la convenienza basta aderire alla raccolta punti BestFriends. Ad ogni acquisto si accumulano punti da convertire in sconti.

Vendita sigaretta elettronica online con sconti oltre il 50% e assistenza dedicata

Vaporoso.it garantisce inoltre un eccellente servizio di assistenza, attivo in ogni fase di vendita. Due i canali di contatto: telefono (0872676415) e il form presente nella pagina “Richiesta informazioni”. Per gli interrogativi più comuni è possibile consultare le FAQ della sezione “Centro Assistenza”, o chiedere a Vapy, l’assistente virtuale di Vaporoso.it.

Il sito raccoglie anche recensioni di prodotti e guide sul mondo dello svapo, ad esempio come scegliere il liquido base sigaretta elettronica. Per trovare il giusto aroma invece c’è un assistente online dedicato: si chiama Trovaromi e fornisce indicazioni utilissime per chi muove i primi passi nel settore delle e-cig.

Le spedizioni sono rapide e tracciate. Generalmente la merce arriva in 1-2 giorni lavorativi, ma ordinando entro le 15:00 il pacco è a destinazione il giorno successivo. La consegna è a costo zero per acquisti a partire da 49 euro. E per raggiungere l’importo minimo si possono unire più ordini effettuati nei diversi e-commerce afferenti al network BestBuying, cui fa riferimento Vaporoso.it.

Quanto ai pagamenti, il cliente non corre nessun rischio. I metodi impiegati sono bonifico bancario, PayPal, carta di credito o contrassegno.

Scegli le sigarette elettroniche di Vaporoso.it, il vizio del fumo ha le ore contate!