Caritas di Novara: fondo di sostegno per famiglie e operatori in difficoltà

La Caritas mette in circolo fondi straordinari per aiutare piccole imprese e famiglie in sofferenza a causa dell’emergenza Covid 19 e il Comune di Borgosesia, attraverso l’assessore al Commercio, Costantino Bertona, e l’assessore ai Servizi Sociali Emanuela Buonanno, fa da tramite per far conoscere ai commercianti e alle famiglie della città questa opportunità.

Sul fronte commercio, Bertona, appena ricevuta la comunicazione dalla Caritas di Novara, si è immediatamente attivato: «Abbiamo contattato don Giorgio Borroni, direttore della Caritas diocesana di Novara, per conoscere i dettagli di questa lodevole iniziativa, che prevede l’erogazione di un finanziamento mediante fondi che dovranno essere utilizzati per acquisti di generi alimentari e di prima necessità, per il pagamento di bollette e di affitti oppure per l’acquisto di medicinali, e dovranno essere effettuati con pagamenti tracciabili e rendicontati. Il un tetto massimo è di 2mila euro per ciascuna attività – spiega Bertona – avranno priorità gli esercizi in difficoltà che non hanno ancora ricevuto aiuti statali o regionali. Ho subito contattato l’Ascom cittadina, e anche quella di Vercelli, per far sì che i commercianti che ne hanno bisogno possano partecipare al bando ed usufruire di questo sostegno».

Anche per il sostegno alle famiglie la Caritas ha previsto un fondo a sostegno di persone e gruppi familiari che rischiano la povertà: per il Vicariato della Valsesia ci sono a disposizione 30mila euro che saranno distribuiti equamente, coinvolgendo i centri di ascolto e le opere di segno. L’assessore ai Servizi Sociali, la vice sindaco Emanuela Buonanno, si è attivata per segnalare e individuare situazioni difficili, in modo che nessuno sia lasciato solo: «Le famiglie in difficoltà non vengono abbandonate a se stesse – sottolinea Emanuela Bonanno – il nostro territorio ha evidenziato in questo periodo un grande slancio solidale, che si è espresso in una valida azione di supporto a chi è in seria difficoltà. Apprezzo molto questa nuova iniziativa della Caritas: tutti insieme, istituzioni-associazioni-fondazioni, siamo chiamati ad un impegno concreto, perché in questo momento come mai in passato bisogna stringersi tutti quanti a sostegno di chi ha bisogno».