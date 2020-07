Videosorveglianza e controlli in città: riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza

Si è tenuta venerdì in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Francesco Garsia, con il Sindaco di Vercelli e i vertici delle Forze dell’Ordine, dedicata alle situazioni di disturbo della quiete pubblica ed episodi di inciviltà collegati con la cosiddetta movida nel capoluogo.

Nel corso della riunione, cui ha partecipato anche un rappresentante del comitato di cittadini autori di un recente esposto sull’argomento, sono stati esaminati i luoghi e le situazioni più sensibili e disposta un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, già da tempo in atto nelle ore serali e notturne del fine settimana.

Inoltre, è stata evidenziata, sia in termini preventivi che di contrasto, l’utilità dell’implementazione delle telecamere di videosorveglianza nelle aree centrali più interessate dal fenomeno.

Infine, si è ribadita la necessità, già emersa in precedenti incontri, della collaborazione dei gestori dei locali, affinché siano resi non fruibili, alla chiusura, gli spazi esterni adiacenti agli stessi, attraverso la messa in sicurezza di sedie, tavolini e altri arredi.