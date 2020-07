Tiramani :"Terapia intensiva, una vittoria del territorio"

A dieci giorni dall’allarme scattato dopo una comunicazione choc del ministero della Salute ai vertici della Sanità piemontese, ecco che i dubbi che gravavano sull’ospedale di Borgosesia, così come su quelli di Saluzzo e Carmagnola, vengono dissipati: l’assessore Luigi Genesio Icardi, titolare della Sanità in Regione Piemonte, comunica infatti che da Roma è stato approvato integralmente il piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale.

«Il nostro Ospedale avrà la terapia intensiva: è una vittoria del nostro territorio – commenta il deputato valsesiano Paolo Tiramani, Sindaco di Borgosesia – che si è impegnato a fondo per far fronte anche con risorse autonome all’emergenza Covid, e che ci ha visti compatti nel momento in cui il da Roma sono stati sollevati dubbi sull’opportunità di ufficializzare la terapia intensiva nel nostro ospedale. A Roma mi sono praticamente installato al Ministero, per presentare le istanze relative al Santi Pietro e Paolo e farmi ascoltare da chi di dovere – continua Tiramani - un’insistenza figlia della convinzione che non potevano cancellare con un colpo di spugna il lavoro degli operatori che hanno offerto un servizio eccellente nella fase dell’emergenza, e l’impegno dei benefattori che hanno dotato il nostro ospedale della strumentazione necessaria per garantire la terapia intensiva, per l’attivazione della quale manca di fatto solo un potenziamento di organico, già approvato dalla Regione Piemonte».

A questo punto finalmente le decisioni prese rispettano le esigenze della sanità territoriale, come aveva auspicato anche il Consigliere Regionale Alessandro Stecco, presidente della Commissione Regionale Sanità, che ha lavorato al fianco di Paolo Tiramani in questi giorni convulsi e pieni di incontri, finalizzati a rappresentare alle romane “stanze dei bottoni” la realtà territoriale e le irrinunciabili aspettative del nostro territorio: «Ringrazio Alessandro Stecco per l’impegno, la determinazione e la competenza con cui ha seguito la vicenda – conclude Paolo Tiramani – così come ringrazio tutti i vertici della Sanità piemontese per il lavoro svolto: l’obiettivo di potenziare il nostro ospedale, e dunque di offrire maggiori garanzie ai nostri cittadini, è stato centrato. Ed è un altro risultato importante per la Valsesia, che sta dimostrando che dall’unione di intenti e dalle sinergie positive non possono che nascere soluzioni vantaggiose».