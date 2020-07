Accordo tra Comune ed Eolo: Fobello risolve il suo problema con internet

Anche Fobello, piccolo centro di 192 abitanti della Val Mastallone, sopra Varallo, potrà avere la connessione internet. Nel difficile periodo della pandemia Covid-19, il sindaco del Comune Anna Baingiu ha sottolineato il disagio per i residenti di un territorio in cui la copertura era pressoché assente, tanto che i bambini dovevano andare a turno in Comune, unico edificio a garantire la connessione internet, per seguire le lezioni e scaricare i compiti.

Ora Eolo, azienda leader nella fornitura di connettività in banda ultralarga fixed-wireless per i segmenti business e residenziale, ha risposto al grido di aiuto della popolazione di Fobello, eliminando di fatto il digital divide nel Comune. Coerentemente con la propria missione di portare “Internet dove gli altri non arrivano” Eolo ha concordato con il sindaco un piano che potesse incrementare in breve tempo la copertura internet alla totalità del territorio, includendo anche le piccole frazioni di Santa Maria e Boca e risolvendo una grave situazione di disparità sociale. Grazie all’installazione di una nuova antenna sull’Alpe Res, Eolo ha connesso anche le frazioni mancanti riuscendo ad offrire il proprio servizio di accesso a internet a banda ultra larga anche alle circa 20 famiglie rimaste fino a quel momento fuori dalla copertura.

Luca Spada, presidente e fondatore dell’azienda commenta: “Eolo è al fianco del territorio e risponde alle necessità in maniera efficace per risolvere situazioni come quella di Fobello, piccolo comune situato nelle valli della Valsesia, esempio di borgo in digital divide. Siamo contenti della collaborazione positiva con il sindaco Baingiu con il quale abbiamo dialogato costantemente per risolvere la mancanza di connettività del Comune, sul quale eravamo già prontamente intervenuti in passato. Avevamo infatti già risposto in maniera concreta all’appello delle precedenti amministrazioni, installando già nel 2016 ben due ripetitori per coprire circa l’80% delle unità abitative di Fobello. Oggi siamo fieri di annunciare che il paese e le sue frazioni non avranno ulteriori problemi legati alla connessione a internet”.

Anna Baingiu, sindaco del Comune di Fobello, ha commentato: “Essendoci trovati in gravi difficoltà nel periodo dell’emergenza Covid, con i nostri bambini che avevano la necessità di seguire la didattica a distanza nonché i nostri abitanti che avevano necessità di effettuare lo smart working, dopo tanti tentativi andati a vuoto, l’unica possibilità era quella di portare a conoscenza, a mezzo stampa, il grave disagio esistente in paese. L’appello è stato subito accolto da Spada che ci ha contattati personalmente e ha inviato suoi tecnici sul posto al fine di verificare come risolvere tale situazione. Grazie alla disponibilità di entrambi (Amministrazione comunale ed Eolo) si è riusciti a portare la connessione in tutto il territorio di Fobello. Siamo veramente soddisfatti e riconoscenti del lavoro svolto con serietà e tempestività; Eolo, nella figura del presidente Spada, ha saputo cogliere il nostro appello e capire le problematiche di una piccola realtà di montagna come la nostra. Cogliamo l’occasione altresì per ringraziare di cuore il dottor Bussone, Presidente Uncem, per l’indispensabile supporto prestato nei confronti dell’Amministrazione”.