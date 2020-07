Ascom, per Bisceglia prestigiosa conferma nazionale

L’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia, oltre ad aver confermato Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, ha nominato i rappresentanti delle Associazioni territoriali e delle Federazioni di settore che andranno a comporre il Consiglio Confederale. Il presidente Ascom Confcommercio Vercelli, Antonio Bisceglia, è stato riconfermato nel ruolo di consigliere: “E’ una grande soddisfazione per me e per la nostra Ascom. Rappresentare le nostre imprese nel Consiglio nazionale, oltre che motivo di orgoglio, è un valore importante proprio per poterne trasferire con forza le necessità e le istanze”.