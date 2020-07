Schianto a Borgo Vercelli: morta una donna

Si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto giovedì mattina sulla rampa di ingresso dell'autostrada A26 a Borgo Vercelli, in direzione Genova.

E' morta la donna di 78 anni che era alla guida di uno dei mezzi coinvolti, una Mercedes Classe A. Si chiamava Enrica Camilla Marcelli ed era residente a Novara. Le altre due persone coinvolte, due uomini che viaggiavano a bordo di un furgoncino edile, sono stati ricoverati in ospedale in codice verde.

Sul posto, insieme al personale del 118, sono stato a lungo al lavoro i mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale: i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, dopo aver estratto la donna dall'abitacolo, si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata, mentre la Polizia stradale ha ricostruito la dinamica del violento scontro. Dalle prime informazioni, per motivi da accertare, la vittima è finita sulla carreggiata opposta, schiantandosi contro il furgone.

Il traffico sulla rampa è rimasto bloccato a lungo: l'uscita Vercelli Est è stata chiusa per chi proviene da Gravellona Toce e in ingresso in direzione Genova Voltri fino al termine delle operazioni di ripristino.