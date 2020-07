Incidente sul lavoro a Canelli: 28enne di Vercelli precipita dal lucernario di una ditta

Un giovane operaio di Vercelli è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di mercoledì a Canelli, in una ditta di imbottigliamento. Il giovane operaio è precipitato al suolo, per cause ancora in corso di accertamento.

Il ragazzo, classe 1992 di Vercelli, stava eseguendo lavori di manutenzione su lucernari, quando all'improvviso è caduto all'interno del capannone in cui stava lavorando.

L'operaio è stato trasportato all'ospedale di Alessandria in codice rosso. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Canelli. Intervenuto anche lo Spresal di Asti.