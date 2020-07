Due autofficine abusive al rione Isola

Avevano tutta l'attrezzatura e diversi mezzi in riparazione. Ma erano completamente abusive le due carrozzerie scoperte dalla Polizia locale in via Don Lorenzo Rossi, al rione Isola. Gli agenti si sono imbattuti casualmente nelle due attività nel corso di un controllo nel rione: nessuna delle due officine – una gestita da un italiano e una da un romeno – era iscritta alla Camera di Commercio né aveva documentazione e permessi per svolgere l'attività.

Avevano invece tutta l'attrezzatura del caso, compresi i ponti per sollevare le vetture: tutto materiale posto sotto sequestro così come i locali. Ai due uomini, trovati da soli al lavoro, sono state comminate sanzioni per oltre 5mila euro, e multe sono in arrivo anche per i proprietari di una decina di veicoli che erano in riparazione.