Borgo Vercelli, frontale sulla rampa dell'A26

Sono ancora molto frammentarie le notizie su un grave incidente avvenuto poco dopo le 7,30 a Borgo Vercelli, sulla rampa di accesso dell'autostrada A26 e che ha causato tre feriti.

Secondo le prime informazioni due mezzi - uno delle quali sarebbe stato contromano - si sono scontrati frontalmente.

Tre i feriti, almeno uno dei quali molto grave, portato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono in attività i mezzi di soccorso, il personale del 118 e le forze dell'ordine.

(notizia in aggiornamento)