Oss: ultimi giorni stage, poi l'esame finale

In questi giorni si sta concludendo lo stage ospedaliero del corso annuale Oss di Coverfop. Gli esami sono previsti per il 6 e 7 agosto. E’ stato un anno particolare e, a ricordare alcuni passaggi, è Francesca Girone, responsabile del corso.

“L’eccezionalità della pandemia dovuta a Covid-19 ha ovviamente colpito tutti i percorsi. Ancor di più un percorso che per sua natura è costantemente a contatto con la sanità e con il sistema socio-sanitario - spiga -. Nel percorso si sono introdotte ore di Didattica a distanza, e la Regione Piemonte con la deliberazione 4-1141 ha dato la possibilità su base volontaria ai corsisti di lavorare immediatamente in RSA restando all’interno del corso. Insomma tutti i presupposti su cui si basava la formazione della figura sono stati cambiati. Per far fronte a tale cambio di orizzonte e rispettare i tempi normali del percorso ci siamo dovuti inventare molte soluzioni”.

Ce le racconta? “Occorre tornare indietro di tre mesi – risponde Francesca Girone – in piena crisi Covid. La ricerca di OSS si faceva ogni giorno più pressante e tutti noi eravamo sottoposti a richieste di ogni tipo. Da un lato la Sanità che chiedeva di certificare i titoli emessi per poter assumere nuovo personale dall’altra le RSA rimaste sguarnite che chiedevano personale. Lì si colloca la Deliberazione Regionale. Credo che abbiamo agito tempestivamente, prima parlando con gli allievi e successivamente inviando a tutte le RSA interessate un elenco delle persone che si erano dette disponibili. Anche quella non è stata per gli allievi una scelta facile. Si innescano situazioni personali, tensioni, ansie. Comprensibili e umane”.

Questa è stata la prima parte del puzzle? “Si – aggiunge Francesca Girone – quella era l’emergenza. Ma dovevamo affrontare la pianificazione, le questioni burocratiche, dato che la figura dell’OSS è regolata da una legge, la diffidenza a immaginare che esista anche un dopo ad un’emergenza tanto squassante”.

E qual è stata la linea tenuta? “immaginare una strada, una soluzione e parlare con tutti gli Enti interessati. Ascoltando le ragioni di tutte e provando a tirare le fila sapendo qual era l’obiettivo da raggiungere: fornire personale preparato a un settore che ne ha estremo bisogno e che è in sofferenza. Settore che abbiamo imparato essere fondamentale per tutti noi. Quindi un obiettivo sociale e primario. Se stiamo arrivando in fondo dobbiamo ringraziare gli allievi, l’Asl di Vercelli e il suo personale che si è prodigato nella ricerca di soluzioni, il dottor Pollone nostro medico competente, che ha accelerato il più possibile i test sierologici per gli allievi. Anche i funzionari regionali, in particolare la dottoressa Valentino si sono spesi personalmente per risolvere le questioni che nessuno vede ma che sono fondamentali per gestire un corso”.

Quindi pronti a ricominciare con un nuovo corso il prossimo anno? Stavolta è la presidente Linda Barbolan a intervenire: “Pronti sicuramente. Ma non ancora certi della data in cui potremo riaprire le iscrizioni. Mi lasci aggiungere due cose. Come presidente di Coverfop, avendo personalmente seguito le vicende del corso in questi mesi, posso dire che abbiamo fatto la nostra parte con competenza e tempestività. Dando al territorio le risposte che si aspetta e per cui Coverfop esiste. Infine una questione di attualità. Ieri il Consiglio Regionale ha licenziato una legge che istituisce l’elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la loro formazione. Un passaggio importante per dare valore alla figura e dare un quadro organizzativo più certo. Allo stesso tempo la legge pone a noi per primi il compito di porci il problema di esser interlocutori con chi scriverà gli atti esecutivi. Tante volte i buoni propositi di una legge si sono poi vanificati in atti successivi. Da 15 anni gestiamo larga parte della formazione socio-assistenziale del territorio e credo che possiamo essere interlocutori sulla questione credibili e con idee da fornire”.

Si sono aperti altri capitoli, quindi, interessanti per la vita di tutti noi. Per ora in bocca al lupo agli studenti per la conclusione del loro percorso e per il loro futuro lavorativo. Ed un grazie ad una scuola che è sempre al centro delle esigenze del territorio vercellese.