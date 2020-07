Borgosesia, via libera ai posti letto di terapia intensiva

Dopo proteste e prese di posizioni del territorio, arriva il via libera ai posti di terapia intensiva all'ospedale di Borgosesia.

Lo comunica la Regione, in una nota in cui l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi spiega che «I posti di terapia intensiva degli ospedali di Saluzzo, Carmagnola e Borgosesia sono confermati. Il Ministero ha accolto le nostre rimostranze, dando il via libera al decreto di approvazione integrale del piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale. Ne ho avuto conferma stamattina, direttamente dalla direzione del Ministero. Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per l’evoluzione di questa vicenda che rischiava di veder privati quegli ospedali di risorse fondamentali per la Sanità del territorio. Ringrazio il direttore generale della Sanità piemontese Fabio Aimar, il Gruppo di lavoro del dottor Monchiero sulla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e i dirigenti ministeriali che hanno saputo comprendere e condividere le ragioni che ci opponevano all’iniziale richiesta del Ministero di rivalutare l’offerta di quei posti letto e di riallocarli altrove. Dati alla mano, la bontà delle nostre scelte è stata riconosciuta».

Nel vercellese, la notizia dell'iniziale "bocciatura" degli otto posti letto di terapia intensiva a Borgosesia aveva scatenato un vespaio di polemiche. Anche perché tutte le attrezzature erano frutto di donazioni private, destinate al potenziamento del Santi Pietro e Paolo.

leggi anche: BORGOSESIA: DAL MINISTERO STOP AGLI 8 POSTI DI RIANIMAZIONE

Contro la decisione del ministero si erano levate le voci dei sindaci del territorio, del parlamentare Paolo Tiramani, primo cittadino di Borgosesia, e della Regione. La decisione del Ministero di approvare il piano territoriale rappresenta un'importante vittoria per tutti coloro che - prima, durante e dopo - la pandemia hanno sostenuto la necessità di potenziare la sanità vercellese, creando anche nell'area nord un polo ospedaliero attrezzato e qualificato per lo svolgimento di molteplici servizi.