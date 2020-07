"Bentornata Vercelli": inizia l'allestimento. Attenzione ai divieti

Iniziano nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, le fasi di allestimento per la preparazione della serata "Bentornata Vercelli", in programma sabato nell'area dell'Antico Ospedale. Un momento di festa e di ringraziamento rivolto a quanti hanno operato in prima linea nell'emergenza Covid: dai sanitari, alle persone e alle aziende che hanno donato dpi, a quanti sono intervenuti a sostegno del Patto per la Ripresa.

Nell’area dell'Antico Ospedale, giovedì 16 luglio, dalle 6 alle 20, sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nella prima fila di stalli sul lato del ristorante “DiQui”; nell'intera area del parcheggio, dalle 9 di venerdì 17 luglio ci sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli e in 5 stalli di sosta, tracciati vicino a quelli riservati ai motoveicoli, verrà temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 12 di lunedì 20 luglio.



Divieto di sosta anche in viale Garibaldi, nella carreggiata in direzione di piazza Roma, ma solo nel tratto compreso tra via Viotti e il passaggio che attraversa il viale per l’inversione di marcia: il divieto, in questo caso, è in vogore dalle 7 di sabato 18 luglio per consentire le attività dei mezzi utilizzati per l’allestimento del service audio e luci.



In via Viotti, dalle 7 di sabato 18 luglio alle 2 di domenica 19 luglio sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, mentre dalle 16 del 18 luglio alle 2 del 19 luglio, sarà vietata la circolazione.