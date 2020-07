Stecco: "In commissione Sanità i problemi del Cup e delle code"

Approderanno alla commissione regionale Sanità i problemi del Cup unico ma anche quelli delle code e dei disservizi all'Asl Vercelli. Lo assicura il consigliere regionale Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità della Regione.

“Ho presentato in aula un’interrogazione riguardante sia i disservizi del Cup dell’Asl di Vercelli sia quelli del SovraCup regionale - dichiara Stecco - al fine di conoscere in che modo la Regione intenda intervenire per migliorare la situazione”.

“L’Asl di Vercelli è entrata il 22 giugno nella funzionalità del Cup regionale ed è in corso una riprogrammazione - riporta Stecco - ma i disservizi sono molteplici e i disagi per i cittadini insostenibili. Dalla direzione generale dell’Asl è stato spiegato che i tempi di attesa si dilungano anche per il moltiplicarsi delle richieste di prestazioni, la maggior parte non urgenti, e che l’attività di monitoraggio prevista è stata attivata in ritardo per la mancanza delle credenziali d’accesso aziendali”.

“Le problematiche relative agli spazi e alla conseguente disorganizzazione saranno risolte con un bando che uscirà a breve per l’acquisizione di nuove aree da destinare al servizio - continua il consigliere Stecco - e auspico che, anche con la collaborazione del Comune di Vercelli, si riesca a offrire un servizio il più possibile vicino ai bisogni dei cittadini. La situazione post emergenza Covid non può continuare a essere, infatti, una scusante per mancanze che si trascinano da tempo in seno all’Asl di Vercelli e i pazienti non possono essere sempre vittime di un sistema deficitario”.

Sul medesimo tema, si era registrata, nella giornata di martedì, anche un'interrogazione presentata dall'altro consigliere regionale vercellese, Carlo Riva Vercellotti e trattata nel question time.

Infine Stecco anticipa che la discussione sul Cup regionale approderà in commissione Sanità: “Sono già d’accordo con il nostro assessore alla Sanità Luigi Icardi e con il mio ufficio di presidenza sulla necessità di portare in commissione il dibattito su un tema tanto delicato. L’approfondimento sul Cup regionale sarà infatti calendarizzato con il prossimo ordine del giorno”.