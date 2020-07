In ricordo di Marco Piletta, una donazione al centro Alzheimer

Il Centro Diurno Autonomo Alzheimer di Portula ringrazia la Famiglia Piletta Massaro per la donazione ricevuta in memoria di Marco Piletta, di Coggiola, scomparso qualche tempo fa dopo avere a lungo frequentato il centro diurno.

«Ringraziamo di cuore la famiglia di Marco, i cugini di Castagnea, i condomini della figlia Alessandra ed i parenti dalla Francia – spiegano i responsabili del Centro Diurno – per la generosa donazione, che abbiamo utilizzato per effettuare acquisti di materiali e libri specifici per la stimolazione cognitiva delle persone affette da Alzheimer o demenza. Tutto il materiale verrà utilizzato durante le attività del Centro».

Il centro diurno Alzheimer è convenzionato con l’Asl di Vercelli ed è frequentato quotidianamente da una decina di utenti, in convenzione con l’Asl, che fanno capo ai Servizi Sociali dell’Unione Montana Valsesia e del Consorzio Casa.

«Ringraziamo la famiglia per la sensibilità sempre dimostrata – aggiungono i responsabili – nel periodo in cui Marco ha frequentato il Centro, i suoi familiari sono stati sempre molto presenti, partecipando a tutte le attività, dal Caffè Alzheimer agli incontri di vario genere, e rendendosi disponibili a sostenere anche altre famiglie con problematiche analoghe alle loro».

Anche l’Assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Montana Valsesia, Francesco Nunziata, si unisce ai ringraziamenti: «Il gesto della Famiglia Piletta Massaro – dice Nunziata – sottolinea l’importanza del servizio fornito dal Centro Diurno, dove i pazienti e le loro famiglie possono contare su un supporto fondamentale, che produce effetti positivi sia sugli uni che sugli altri. Questo è l’obiettivo che ci poniamo con il nostro lavoro: sostenere chi è in difficoltà, formare una rete di supporto efficace ed efficiente ed essere un punto di riferimento valido per chi ha bisogno».