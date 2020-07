Truffe ad asili nido e istituti formativi: anche Vercelli nel mirino dei malviventi

Hanno colpito anche a Vercelli i truffatori che, spacciandosi per funzionari comunali o regionali, chiedevano rimborsi alle istituti religiosi e scuole private.

I malviventi, via telefono, avevano contattato l'istituto Sacro Cuore presentandosi come funzionari della Provincia e chiedendo un versamento di oltre 2500 euro come rimborso per un contributo percepito in precedenza e calcolato in modo errato. Tutto falso, ovviamente. Ma, dopo un certo numero di solleciti. l'istituto - minacciato di incorrere in gravi sanzioni - aveva avviato la restituzione del denaro richiesto. Fondi che sono entrati a far parte del bottino di un gruppo di truffatori che hanno messo segno decine di colpi: ben 41 i raggiri accertati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino che, al termine dell'indagine, hanno indagato 9 persone, ottenendo misure cautelari in carcere per 3 di loro e obbligo di firma per gli altri 6. Oltre 110mila euro l'ammontare complessivo dei raggiri che riguardavano cifre variabili trai 500 e 22mila euro.